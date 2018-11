Firenze: ITT Marco Polo firma ‘documento indignazione’ contro DL sicurezza

L’iniziativa è nata spontaneamente tra i corridoi della scuola dopo l’approvazione del decreto al Senato. Domani il documento sarà pubblicato sulla piattaforma Change.org e i docenti stanno pensando di organizzare un’assemblea per discuterne con gli studenti.

Un documento per manifestare indignazione verso il decreto sicurezza accusato di voler “tenere i migranti separati dalla nostra società, come fossero essere umani di serie B da tenere ai margini e da allontanare il prima possibile”. E’ stato scritto dagli insegnanti dell’Itt Marco Polo di Firenze e poi firmato da 100 persone tra docenti, personale Ata e dirigente scolastico.

L’iniziativa è nata spontaneamente tra i corridoi della scuola dopo l’approvazione del decreto al Senato. Domani il documento sarà pubblicato sulla piattaforma Change.org e i docenti stanno pensando di organizzare un’assemblea per discuterne con gli studenti. “La nostra scuola – si legge nel documento – ha aderito alla rete delle scuole Penny Wirton e il pomeriggio offre lezioni gratuite di lingua italiana aperte a tutti i migranti che ne abbiano necessità. Il diritto d’asilo è sancito dall’art.10 della Costituzione e non si può limitare per decreto; così come non si possono trattare i richiedenti asilo come se la loro stessa condizione di stranieri in fuga li rendesse colpevoli e pericolosi”.

Per questo motivo la comunità scolastica dell’Itt Marco Polo esprime “la propria solidarietà con i migranti e con i rifugiati, sta dalla parte di chi li salva in mare e di chi lavora con loro, tutti i giorni, per farli diventare nostri concittadini con pari dignità e diritti. Continueremo ad operare come stiamo facendo, perseguendo l’idea che la scuola pubblica sia la scuola di tutti e di tutte”. (ANSA).

RED-ROS/SPO S57 QBXX