Careggi, influenza: pronto piano ricoveri urgenti

Approntato all’ospedale di Careggi di Firenze il piano per la gestione del sovraffollamento per i ricoveri urgenti dal pronto soccorso, in vista del picco epidemico invernale. In condizioni normali il ricovero urgente dal pronto soccorso di Careggi impegna complessivamente circa 370 posti letto ordinari e 30 di alta intensità, tra terapia intensiva e subintensiva. In particolare, il ricovero urgente nelle discipline chirurgiche impegna un equivalente di 150 posti letto, mentre quello nelle discipline mediche circa 220. “L’impiego di questa seconda quota – precisa Careggi – varia sensibilmente con la stagionalità”. “Il periodo invernale – recisa sempre la direzione dell’ospedale – è generalmente correlato ad un aumentato fabbisogno fi ricovero urgente da pronto soccorso”. Per evitare la permanenza dei pazienti urgentiin reparti medico internistici, Careggi può attuare il “piano di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso”, aggrionato al 31 ottobre di ogni anno. Nel periodo di validità del piano la direzione può rendere immediatamente disponibili 16 ulterioti letti di degenza per i ricoveri medico internistici da pronto soccorso e due ulteriori posti letto di terapia intensiva”.