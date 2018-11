Firenze: protesta animalisti contro bistecca patrimonio Unesco

L’iniziativa, in programma oggi pomeriggio in via Calimala, è organizzata dalla coordinatrice del Movimento animalista Toscana Vittoria Sonnino. “E’ un’iniziativa che, ancora una volta, mostra una totale insensibilità nei confronti degli animali”

Una manifestazione di protesta contro la decisione del sindaco di Firenze Dario Nardella, di chiedere all’Unesco di far dichiarare ‘patrimonio dell’umanità’ la bistecca alla fiorentina. L’iniziativa, in programma oggi pomeriggio in via Calimala, è organizzata dalla coordinatrice del Movimento animalista Toscana Vittoria Sonnino.

“E’ un’iniziativa che, ancora una volta, mostra una totale insensibilità nei confronti degli animali – commenta in una nota Sonnino – . Inoltre Nardella ignora, probabilmente, i numerosi appelli internazionali contro il forte consumo di carne che, oltre all’impatto ambientale dato dalla produzione di Co2 della filiera zootecnica, è responsabile di importanti danni alla salute umana”. “Chiediamo al sindaco Nardella – conclude Sonnino – di mostrare più sensibilità verso gli animali: da mesi noi del Movimento animalista gli abbiamo chiesto un appuntamento per il problema delle carrozze e dei regolamenti non rispettati e, nonostante le promesse della segreteria, non abbiamo mai avuto risposta. Speriamo che in futuro possa esserci un po’ più di rispetto per gli animali e l’ambiente da parte dell’amministrazione comunale”.