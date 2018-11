Renzi: Firenze capitale ‘resistenza civile’ contro populismi

Lo ha detto Matteo Renzi, senatore Pd ed ex premier, presentando a Firenze il libro di Marco Minniti ‘Sicurezza e libertà’, commentando la decisione di Dario Nardella di correre nuovamente per la carica di sindaco di Firenze

“Dario Nardella ha sciolto felicemente la riserva” per la ricandidatura a sindaco di Firenze. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore Pd ed ex premier, presentando a Firenze il libro di Marco Minniti ‘Sicurezza e libertà’ con lo stesso Nardella, e con Minniti il quale non ha ancora sciolto la riserva per la sua eventuale candidatura a segretario del Pd.

“Nardella si è ricandidato e io sarò felicemente al suo fianco”, ha aggiunto Renzi definendo Firenze “capitale della resistenza civile” alle forze populiste.

“Marco deciderà cosa fare: non gli difettano libertà, autonomia e indipendenza” ha aggiunto Renzi a proposito dell’ipotesi di candidatura dello stesso Minniti alla segreteria del Partito Democratico.

“Penso che il servizio migliore che possa svolgere rispetto al Pd – ha detto – è auspicare una candidatura autorevole e riformista”, ma “io ho vinto due volte col 70% e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra”. Dunque, ha concluso Renzi, “vedremo cosa farà Minniti nei prossimi giorni e nelle prossime ore”, ma in ogni caso “non passerò i prossimi tre mesi a dire come sconfiggere Zingaretti, perché il mio obiettivo è sconfiggere l’incompetenza e la cialtronaggine di Salvini, Di Maio e quel passante del presidente del Consiglio

“L’Italia non uscirà mai dall’Europa, l’Italia è molto più forte di Matteo Salvini e Luigi Di Maio e delle loro strampalate idee” ha infine precisato Renzi “Il punto centrale – ha aggiunto Renzi – secondo me è che, se vogliamo veramente essere capaci di fare una battaglia in Europa, iniziamo a dire a quei paesi nazionalisti che oggi stanno chiedendo di punire l’Italia, cioè gli amici di Salvini, di rinunciare ai soldi che prendono dai nostri risparmi. I cittadini italiani stanno pagando con le loro tasse gli amici di Salvini che ci fanno la lezione e la morale. I nazionalisti fanno male anche a noi, ditegli di smettere”.