Salito su gru a Firenze, prosegue la protesta

Salito ieri mattina su una gru a Firenze, prosegue la protesta del 61 enne già da un giorno arrampicato vicino al palazzo di giustizia di Novoli.

Prosegue la protesta dell’uomo salito su una gru a Firenze, vicino al palazzo di giustizia del capoluogo toscano. E’ dalle 9 di ieri che Leonardo Moretti, 61 anni, torinese ma residente in Umbria, si è arrampicato sulla gru di un palazzo in costrizione, a un’altezza di qualche decina di metri.

Inutilmente polizia e vigili del fuoco che insieme ai sanitari presidiano l’area, hanno provato a convicerlo a scendere. Sul posto si è recata anche la pm Christine Von Borries. Da quanto emerso l’uomo manifesterebbe contro presunti soprusi subiti dal sistema giudiziario. Moretti già in passato ha messo in atto iniziative contro magistrati e forze dell’ordine, sostenendo di essere un perseguitato. “Non sapevo di essere in nero, sfrattato e privato dei miei averi dagli eredi del padrone di casa”, una sua dichiarazione ieri col megafono dalla gru in cui intorno alle 12 ha cominciato a parlare per spiegare la sua situazione imputando la responsabilità della sua vicenda al sistema giudiziario e alla magistratura e ribadendo di non volere scendere ed essere preparato a stare in cima per molto tempo.