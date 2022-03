Firenze, Firdays for Future insieme a GKN per due giorni di mobilitazioni

Due giornate di mobilitazioni a Firenze, il 25 e 26 marzo, con un fil rouge che lega la transizione ecologica a quella lavorativa, e sullo sfondo il no alla guerra. Le annunciano Fridays for future Italia e il Collettivo di fabbrica Gkn insieme.

Fridays For Future e GKn invitano a partecipare allo Sciopero globale per il clima in programma il 25 marzo, con manifestazione anche a Firenze, e il giorno successivo alla mobilitazione ‘Insorgiamo‘, con un corteo per le strade del capoluogo toscano. “Non permetteremo mai più di giustificare delocalizzazioni, licenziamenti, precariato con la scusa della crisi climatica – affermano Friday For Future e il Collettivo di fabbrica Gkn -. Né permetteremo di giustificare con la difesa dei posti di lavoro un rallentamento o una deviazione nella transizione ecologica e climatica. La transizione ecologica, se reale, deve misurare la propria efficacia anche sui tempi, e non è più concepibile alcun rallentamento. Il pianeta è in fiamme, da ogni punto di vista, e ogni secondo sprecato è un crimine”.

“E visto che non esiste processo più inquinante della guerra – osservano ancora -, per il suo impatto ambientale e per come ridefinisce le priorità economiche e sociali dei paesi, il 25 e 26 marzo non potrà che essere anche una scadenza di lotta contro la guerra”. Per Friday For Future e il Collettivo di Fabbrica Gkn “non è possibile portare avanti una vera transizione climatica mentre milioni di persone, per povertà salariale o per precarietà, sono concentrate sulla propria sopravvivenza economica, sono sotto ricatto lavorativo o non hanno alcun orizzonte se non lottare per il proprio contratto in scadenza”.