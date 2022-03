🎧 Sostegno Ucraina a Firenze: una mappa dei luoghi dove poter donare Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:50 Share Share Link Embed

Firenze è in campo per sostenere il popolo ucraino. Centinaia di profughi sono in arrivo in queste ore in tutta la nostra Regione e grazie alla collaborazione tra istituzioni e misericordie della Toscana, sono stati istituiti punti di accoglienza e luoghi dove poter donare generi di prima necessità .

Sono molte le associazioni di volontariato ma anche semplici cittadini come il ‘Comitato Cittadini per Firenze’ che ha organizzato una raccolta presso il Parterre di piazza della Libertà , che si sono attivate in queste ore. Un sostegno concreto per l’Ucraina, per chi arriva e per chi deve spedire materiale sui luoghi di guerra.

In podcast l’intervista di Lorenzo Braccini a Oxana Polataichuck, assistente del Console d’Ucraina a Firenze e a YuliyaMuts dell’associazione Lilea Onlus.

Vediamo in quali punti della città è possbiile donare. Nel Quartere 1 a Firenze è possibile recarsi al ‘Robert F. Kennedy Human Rights Italia’, presso la sede di via Ghibellina 12, per consegnare, il lunedì, martedì e mercoledì dalle 19 alle 20, generi alimentari (tonno, carne, legumi, pomodoro, riso, pasta, latte condensato, alimenti liofilizzati…) e indumenti. Sempre al Quartiere 1, la Croce Rossa Italiana Comitato Firenze (Lungarno Soderini 11), organizza una raccolta di medicinali e una raccolta fondi. Per tutte le info: firenze@cri.it

Il Quartiere 3, organizza la raccolta di pannolini per bambini; assorbenti per signore; cibo in scatola a lunga conservazione (alimenti in scatola, legumi, riso, pasta, latte condensato, alimenti liofilizzati…); materiale di pronto soccorso (bende, cerotti, disinfettante); coperte nuove (non si raccolgono medicinali e abiti). Ci si può recare al Circolo Arci di Sorgane (Via Tagliamento, 2) il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00; alla Casa della Gioventù (Piazza Cardinale Elia Dalla Costa) il giovedì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30: presso la Rete di Solidarietà (presso il Porto Piazza Cardinale Elia Dalla Costa) martedì dalle 10.00 alle 12.00.

Al Quartiere 4, presso la Rete di Solidarietà (Piazzetta San Sepolcro 7/4) – Per informazioni sulla raccolta: 055/7330135 – 3203667491.

Possibile anche donare alla Caritas di Firenze che è costantemente in contatto con le Caritas in Ucraina, in coordinamento con Caritas Europa e Caritas Internationalis. “In questa fase è importante non disperdere le azioni ma seguire le indicazioni che Caritas Italiana fornirà in base all’evoluzione della situazione”, fanno sapere.

Per quanto riguarda l’accoglienza è possibile contattare il numero verde della Sala operativa regionale delle Misericordie: 800927985.