Gkn: drappi rossi e bandiere #Insorgiamo da appendere alle finestre

in vari punti di Firenze Nord le bandiere di solidarietà da appendere alle finestre di tutta la città. Gkn: vengono distribuite oggi dai lavoratori e dai sostenitori della mobilitazione riuniti nella realtà Insorgiamo coi lavoratori Gkn in vari punti di Firenze Nord le bandiere di solidarietà da appendere alle finestre di tutta la città.

L’appello ad esporre un drappo rosso o la bandiera con la scritta Insorgiamo è stato lanciato nei giorni scorsi in vista della manifestazione lanciata per il primo pomeriggio del 18 settembre che dovrebbe vedere un lungo corteo snodarsi dalla Fortezza da Basso per arrivare al Cpa Firenze Sud.

Dove ritirare le bandiere: Esselunga di Via da Novoli, Coop di San Donato, Piazza Dalmazia, Coop di Via Carlo del Prete.

Prosegue anche l’insorgiamo tour che dalla fabbrica, dal territorio, si è esteso ai circoli, le case del popolo, le parrocchie fino ad andare oltre i confini regionali. Dopo Napoli il Collettivo Di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze sarà infatti nei prossimi giorni a Roma, Torino, Milano.

Nelle scorse ore sono arrivate le parole di netta chiusura a un negoziato sulla revoca dei licenziamenti da parte dell’amministratore delegato, Andrea Ghezzi. “E’ necessario un intervento di Draghi perché non si inneschi un’escalation di chiusure ingiustificate come quella di Campi Bisenzio” afferma il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella.

I lavoratori invieranno al Governo le modifiche e integrazioni al decreto anti delocalizzazioni elaborate dal team di giuslavoristi che sostiene la mobilitazione mentre istituzioni e sindacati aspettano la decisione di giovedì 9 settembre sulla denuncia per comportamento antisindacale mossa contro l’azienda.