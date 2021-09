GKN: operai in regione per incontrare consigliere Fabiani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Un nutrito gruppo di lavoratori della GKN si è presentato questa mattina a palazzo Strozzi Sacrati per chiedere spiegazioni sulla posizione della Regione in merito alla vertenza, dopo l’incontro di ieri in cui la proprietà ha ribadito di voler procedere con la liquidazioane dello stabilimento e i licenziamenti degli operai.

Una protesta a sorpresa. Un nutrito gruppo di lavoratori della GKN, circa una settantina, si è presentato qeuesta mattina presso la sede della Regione Toscana, a palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo, protestando contro l’esito insoddisfacente dell’incontro convocato ieri dal Ministero del Lavoro.

I lavoratori i sono anche entrati dentro il palazzo che ospita la presidenza della Regione uscendone poco dopo per un incontro, all’aperto in piazza Duomo, col consigliere per il lavoro del Presidente della Regione, Valerio Fabiani, e successivamente hanno dato vita a un corteo con cori e striscioni.

Nell’incontro di ieri al ministero la proprietà della GKN ha confermato la cessazione delle attività allo stabilimento di Campi e ha rifiutato la proposta di cassa integrazione ordinaria per 13 settimane, prponendo una Cassa integrazione per cessazione di attività (e non per crisi), il ricollocamento dei lavoratori, e l’ avvio di “un processo di riconversione industriale del sito produttivo, mediante affidamento di un mandato specifico a un primario advisor, il tutto con l’obiettivo di salvaguardare per quanto più possibile i livelli occupazionali e la continuità retributiva”.

I lavoratori stanno improvvisato una specie di corteo attarverso il centro storico di Firenze.