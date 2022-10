🎧 Firenze, "Donne, Vita, Libertà ": trecento in piazza a supporto delle proteste in Iran Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:50 Share Share Link Embed

Trecento persone hanno partecipato nel pomeriggio in p.zza Sant’Ambrogio a Firenze alla manifestazione organizzata da Amnesty International a sostegno delle proteste in Iran.

Il momento più commuovente è stato quando la piazza, trecento persone, moltissimi giovani, ha intonato fischiettando il motivo di ‘Bella ciao’. “Questa non è una protesta, e non riguarda solo le donne, o solamente l’Iran, è una rivoluzione per la libertà e contro il dittatore” hanno gridato le donne (e gli uomini) iraniane presenti in piazza Sant’Ambrogio per la manifestazione indetta da Amnesty International.

Sul sagrato i cartelli gialli dell’a ONG con la richiesta di giustizia e la proclamazione di supporto alla protesta degli iraniani. Dal  30 settembre ad oggi, secondo i dati della Ong ‘Iran Human Rights’, aggiornati al 5 ottobre, avrebbero perso la vita almeno 154 persone di cui 9 minorenni e migliaia sarebbero state le persone arrestate.

Ma secondo le autorità al potere in Iran, la morte di Mahsa Amini sarebbe dovuta ad una malattia e non sarebbe stata causata dalle percosse della polizia cosiddetta “morale”, Nika Shakarami, 16 anni, ritrovata morta con la testa fracassata, non sarebbe stata uccisa dalle forze di sicurezza, ma caduta da un palazzo molto alto e Sarina Esmailzadeh, colpita alla testa dalle forze di sicurezza mentre partecipava ad una manifestazione, sempre secondo la versione ufficiale delle autorità iraniane, si sarebbe suicidata.

Questi sono solo alcuni degli atti di inaudita violenza che hanno causato un’ondata di rabbia e indignazione, in tutto il resto del mondo, Italia compresa, dove si sono già svolte numerose manifestazioni di protesta in sostegno delle donne e degli uomini iraniani.

‘Zhen, Zhian, Azadi’, tradotte in italiano con ‘Donna, vita, libertà ’, sono le parole che risuonano in tutte le manifestazioni di protesta contro il regime al potere in Iran e a favore della libertà delle donne, dopo quel tragico 13 settembre 2022, quando la donna curda iraniana Mahsa Amini, veniva arrestata a Teheran dalla cosiddetta polizia “morale”, picchiata violentemente mentre veniva trasferita con la forza, moriva dopo tre giorni dopo.