Firenze: 1mln per nuovo asilo nido in via dell’Arcovata

Avra’ 50 posti tre sezioni destinate a bambini piccoli (di eta’ inferiore ai 12 mesi), medi (tra i 12 e 24 mesi) e grandi (24 – 36 mesi).

L’asilo nascera’ a margine del campus scolastico gia’ presente nell’area ottocentesca dell’ex mercato del bestiame,

L’inizio dei lavori e’ previsto entro la prossima primavera. Per adesso, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilita’ tecnico economica, a cui seguira’ la progettazione

esecutiva entro la fine di quest’anno. La durata dei lavori, del valore complessivo di 1 milione e 510 mila euro, dovrebbe essere di 10 mesi circa.

Precisto un giardino interno e un orto dove saranno svolte attivita’ ludiche ed educative per un contato diretto dei bimbi con la natura. realizzato all’interno di uno dei padiglioni dell’immobile comunale adibito fino a poco tempo fa a magazzino dell’amministrazione comunale, attualmente in disuso.

“Il nuovo asilo nido sara’ sicuro, accogliente, luminoso e funzionale alle esigenze di tutti coloro che lo frequenteranno, a partire da quelle dei piu’ piccoli”, ha detto la vicesindaco

Cristina Giachi. “Con questo intervento riqualifichiamo un luogo abbandonato della citta’ e restituiamo ai fiorentini una parte di un contenitore dismesso, che potra’ essere cosi’ goduto dai nostri piccoli cittadini”. L’asilo nido sara’ realizzato all’insegna del massimo risparmio energetico con l’installazione di luci a led a basso consumo e di un sistema di vetrate per delimitare l’atrio interno (e coprirne una parte) parzialmente apribili in estate e in grado di sviluppare un effetto serra positivo in inverno.