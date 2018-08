Formazione 4.0, al via i corsi per imprenditori, i percorsi Its e Ifts 4.0, nonché la formazione a distanza su Trio, il sistema di ”web learning” della Regione Toscana.

Grazie al Fondo sociale europeo anche quest”anno la Regione finanzia un insieme di interventi per la formazione 4.0, ossia per la costruzione e l”aggiornamento delle competenze che occorrono per competere nell”economia digitale.

L’offerta riguarda studenti, diplomati, lavoratori, manager ed imprenditori con l’obiettivo di “sostenere la crescita del ”capitale umano”, considerato nelle politiche regionali un ”asset strategico per affronstare il percorso di sviluppo verso il nuovo paradigma””.

“Le opportunità offerte dal nuovo paradigma Industria 4.0 – afferma l’assessore al lavoro ed alla formazione Cristina Grieco – sono ancora decisamente inesplorate dalle imprese toscane. Il ruolo della formazione, pertanto, non può che risultare centrale. La formazione può aiutare a scongiurare il rischio dell”inadeguatezza delle competenze rispetto alle richieste del mercato del lavoro. I processi di digitalizzazione dell”economia e della società, d”altronde, hanno oggi un impatto quasi simultaneo sulle competenze richieste, tanto che in un contesto così evoluto e in trasformazione si sono anche modificate le competenze che vengono richieste a uno stesso profilo professionale. Le competenze digitali hanno nei fatti acquistato un carattere essenziale. Quasi tutte le occupazioni, ormai, richiedono un certo livello di competenze digitali”.

“Sono aperti gli avvisi per la formazione continua, i voucher per manager ed i voucher per gli imprenditori” precisa l”assessore Grieco