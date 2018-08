Grosseto: ottantenni picchiati da 4 rapinatori per 200 euro di bottino

La coppia è stata aggredita nella loro villetta situata in zona Ampio, nel comune di Castiglione della Pescaia. I carabinieri sulle tracce dei malviventi.

I due coniugi sono in stato di choc. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell”ospedale ”Misericordia” di Grosseto dove gli sono stati curati traumi

causati dal pestaggio violento. L’ottantenne è stato colpito dai banditi ripetutamente, con pugni al volto perché rivelasse dove nascondeva il denaro, nonostante avesse ripetuto più volte di non avere altri soldi.

Appena dato l”allarme, la notte scorsa, i carabinieri hanno passato al setaccio campagna e litorale a nord della città di Grosseto.

In fuga ci sarebbero quattro, forse cinque rapinatori: i quattro visti nella casa dai coniugi e almeno un palo, rimasto all”esterno della villetta. Gli investigatori confidano in

qualche passo falso dei malviventi, come aver incrociato l”obbiettivo di una telecamera di sorveglianza mentre scappavano. Nell”abitato di Tirli per esempio, c”è un buon

sistema di videosorveglianza ma bisogna vedere quale tragitto hanno fatto nella fuga. Utili anche testimonianze su presenze di soggetti sospetti nella zona negli ultimi giorni

I banditi sono stati descritti come ‘quattro slavi’ anche se hanno agito a volto coperto. Erano armati di pistola ed hanno subito iniziato a cercare i soldi dentro la casa dopo aver legato i due anziani e mettendosi a colpire l”uomo perchè rivelasse dove custodissero il denaro. Sono scappati subito dopo aver trovato i soldi.

A dare l”allarme gli stessi due anziani, dopo esser riusciti a liberarsi.