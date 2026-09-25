Ex GKN: vocazione industriale area diventa atto formale

Si tratta di un tassello importante nel percorso di reindustrializzazione del sito ex GKN di Campi B. e che apre ora la fase di pubblicazione del Piano e di raccolta delle osservazioni, prima dell’approvazione definitiva da parte della Regione Toscana. Il Piano stabilisce per l’intera area una destinazione produttiva e industriale.

La vocazione industriale dell’area ex Gkn diventa un atto formale del Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina. L’assemblea dei soci ha adottato il Piano regolatore consortile, strumento urbanistico che interessa circa 40.000 metri quadrati e che qualifica come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli impianti e gli insediamenti previsti nell’area.

All’interno del comparto è prevista inoltre una porzione di territorio riservata al Consorzio (che è partecipato interamente da enti pubblici), che assume così un ruolo non soltanto di indirizzo e controllo, ma anche di attore diretto nel processo di sviluppo.

Sulla superificie occupata dalla GKN potrà sorgere un’area insediativa articolata in due funzioni: una destinata alle attività produttive e una dedicata a un polo tecnologico a supporto delle imprese e dei processi di industrializzazione. Per favorire la costruzione di un progetto industriale concreto, il Consorzio ha avviato una ricognizione pubblica con un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse rivolte a soggetti produttivi interessati all’area. Tra gli elementi qualificanti del Piano, è stato spiegato in una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, “figura l’obbligo del parere preventivo di conformità del Consorzio per ogni progetto che intenda insediarsi nell’area”.

Il Piano “introduce un sistema di premialità che lega eventuali incrementi edificatori ai risultati conseguiti in termini di sostenibilità energetica, investimenti produttivi e ricadute occupazionali”. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ribadito l’importanza della “costituzione del consorzio. È stato un esempio a livello nazionale. E a presiedere il Consorzio c’è Andrea Puccetti, che è persona di grande competenza e esperienza”.

“È un piano che è stato votato all’unanimità dai componenti del Consorzio – ha aggiunto Giani – Dimostra che il Consorzio non si ferma qui, può avere una funzione importantissima nei processi di reindustrializzazione in Toscana, anzi può diventare lo strumento che in tutta la regione può aiutarci a risolvere situazioni di crisi, a rilanciare e a prospettare una manifattura che in Toscana spesso passa dalla rigenerazione urbana di aree industriali”.

“Questo modello può essere replicato anche in altre zone della Toscana? Sì – ha concluso -, a mio giudizio il Consorzio può ampliarsi”