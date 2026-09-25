Partito con tutto esaurito “Genius Loci”, alla scoperta di “Santa Croce”

Si è inaugurato ieri, giovedì 24, con un tutto esaurito, e prosegue fino a domenica 27 settembre “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”, la manifestazione a cura di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio in corso nel Complesso Monumentale della Basilica di Santa Croce di Firenze.

Nell’anno in cui si celebra San Francesco per l’ottavo centenario dalla morte, il messaggio universale di fraternità e pace del Santo di Assisi è tanto attuale quanto necessario. Cosi gli spazi del complesso monumentale francescano di Santa Croce (il Cenacolo, il Secondo Chiostro, la Cappella Pazzi) si rivelano attraverso incontri con filosofi e artisti, concerti, talk e performance, aprendo riflessioni sul tempo presente e sollecitando nuove visioni e nuove forme di convivenza.

Sabato 26 settembre alle ore 8.00 nel Chiostro il concerto all’alba con “In Solo” di Alberto Ferrari, voce, chitarra e compositore dei Verdena e degli I Hate My Village. L’artista torna ad esibirsi dal vivo accompagnato solo dalla sua chitarra in un’esibizione intima e speciale alle prime luci del nuovo giorno. Il concerto alternerà brani dei Verdena ad alcune cover di vari autori che hanno segnato la formazione personale di Alberto e la sua crescita di musicista. Un’esperienza d’ascolto rarefatta e profondamente personale, un live senza fronzoli e senza trucchi in una location unica come il Chiostro di Santa Croce. Per poter vedere sorgere il sole in un’alba intrisa di poesia che rimarrà impressa in maniera indelebile per tutti quelli che riusciranno ad assistervi.

A pochi mesi dalla scomparsa dell’Umanista planetario Edgar Morin, domenica 27 alle 18.30 nel Cenacolo, Mauro Ceruti, filosofo e allievo dello stesso Morin, gli dedicherà una lectio magistralis “Un umanesimo planetario. Per una civiltà della Terra”, attraverso una lettura di testi prenderanno forma riflessioni. Il filo rosso sarà l’ultimo appello di Morin di fronte al drammatico momento che l’umanità intera sta vivendo: “Svegliamoci! Dobbiamo cambiare via. La via della solidarietà, della fraternità, della pace universali, per una civiltà della Terra e per un umanesimo planetario”. A seguire alle 21, la Compagnia Lombardi Tiezzi in “Sine Glossa. Le parole di Francesco”, prodotto dalla Compagnia in collaborazione con Opera di Santa Croce. Un recital su musiche a cura di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, con Sandro Lombardi e Elena Ghiaurov e Dagmar Bathmann al violoncello. Alternando una delle più antiche agiografie del Santo di Assisi, quella di Tommaso da Celano, con parole dello stesso Francesco consegnateci dalla tradizione, il recital rende omaggio a un uomo che, ricco, ebbe l’ardire di spogliarsi di tutto e portare avanti con coerenza estrema il suo progetto di fraternità.

www.geniuslocisantacroce.it. L’ingresso è libero su prenotazione obbligatoria.