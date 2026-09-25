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Tar Toscana dice a no sospensiva nuove regole Firenze su affitti brevi

By Domenico Guarino
TAR Toscana, Firenze

Il Tar della Toscana ha respinto la domanda cautelare presentata da un’associazione e da altri ricorrenti, che avevano chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Restano in vigore le modifiche al regolamento comunale sugli affitti brevi approvate dal Consiglio Comunale di Firenze lo scorso 4 giugno. Il Tar della Toscana ha respinto la domanda cautelare presentata da un’associazione e da altri ricorrenti, che avevano chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Nell’ordinanza depositata oggi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, i giudici del TAR affermano che i motivi del ricorso richiedono “di essere adeguatamente approfonditi in sede di trattazione del merito”. I ricorrenti chiedevano di sospendere le disposizioni contestate durante l’attesa, ma secondo il Tar hanno prospettato “in termini assolutamente generici” il pericolo di subire un danno in questo periodo.

“Accogliamo con favore questa decisione del Tar – commenta l’assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini – riguarda misure che riteniamo particolarmente importanti per il futuro di Firenze, che abbiamo introdotto dopo studi e analisi approfondite; continuiamo a lavorare per il bene della nostra città”

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