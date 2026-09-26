A Livorno corteo il 3 ottobre a sostegno vertenze, da Pierburg a Konecta

Per sabato 3 ottobre la Cgil organizza a Livorno un corteo a sostegno delle vertenze del territorio e contro il carovita. ‘Basta crisi! Basta carovita’ il titolo della manifestazione indetta, si spiega, “per difendere il lavoro e il futuro di Livorno”. Il corteo, con concentramento alle 9 in piazza San Marco, si snoderà lungo le strade cittadine e terminerà davanti alla prefettura.

“Centinaia di lavoratori livornesi con le loro famiglie – spiega la Cgil – vivono da mesi nell’angoscia di un futuro lavorativo incerto, che si presenta ogni giorno di più a tinte fosche. Parliamo di lavoratori di aziende che rappresentano tasselli fondamentali dell’apparato produttivo e dei servizi di tutta la provincia: Pierburg, Magna, acciaierie di Piombino, Liberty Magona, Konecta, poligrafici de Il Tirreno rappresentano la punta dell’iceberg di scelte industriali discutibili”. “Siamo a rischio della perdita di centinaia di posti di lavoro e davanti a una bomba sociale a orologeria”.

“C’è bisogno, perciò – prosegue il sindacato -, che tutta la comunità si mobiliti al fianco di questi lavoratori dando loro tutto il sostegno morale e materiale necessario, e che tutto il tessuto istituzionale e democratico faccia la propria parte per evitare che il territorio conosca un’altra stagione di decadimento industriale e lavorativo. In un contesto sociale ed economico pesantemente caratterizzato da bassi salari, precarietà, aumento del costo della vita Livorno non si può permettere la perdita di altre centinaia di posti di lavoro tenuto conto che cittadini e cittadine livornesi lavorano anche in aziende in crisi di zone limitrofe (Dumarey e Takeda)”.