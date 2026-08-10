www.controradio.it Salpiamo e saldiamo: le prossime iniziative del Collettivo di Fabbrica ex Gkn Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:09:37 Share Share Link Embed

FIRENZE. Il Collettivo di Fabbrica ex Gkn, ora Cooperativa Gff, ha ufficialmente avanzato proposta di locazione per un immobile dove cominciare produzione di cargo bike, con caparra confermativa. Il futuro della fabbrica va avanti senza alcun impegno da parte delle istituzioni pubbliche, nazionali e locali? Annunciate poi due iniziative per questo mese: 11 agosto, Urlo per Gaza e il 28 agosto iniziativa e concerto dei presidi operai della piana fiorentina di fronte ai cancelli della ex Gkn.