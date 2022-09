Elezioni: tre milioni di toscani chiamati al voto

Elezioni politiche 2022: oggi tre milioni di toscani sono chiamati ad andare alle urne per esprimere 36 parlamentari: 12 senatori e 24 deputati. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e le operazioni di spoglio inizieranno subito dopo.

Ogni elettore riceverà due schede, una rosa per la Camera dei deputati e una gialla per il Senato della Repubblica. Sarà un sistema elettorale misto, maggioritario uninominale e proporzionale plurinominale, e anche i diciottenni potranno votare per la prima volta anche per il Senato. Ridotto il numero dei parlamentari: 400 deputati alla Camera (non più 630) e 200 i Senatori (erano 315). Gli elettori in Toscana sono 3.004.786, di cui 16.834 gli elettori diciottenni e 172.409 i toscani all’estero con diritto di voto. Le sezioni in regione sono 3.933 più 31 negli ospedali.

Per esprimere il voto ci sono tre possibilità: tracciare un segno sul nome del candidato uninominale (il voto si estende anche alla lista) oppure tracciarlo sul simbolo della lista prescelta del collegio plurinominale (voto va in automatico anche al collegio uninominale), oppure tracciarlo sul nome del candidato uninominale e sul simbolo della lista o delle liste a cui si collega nel plurinominale (anche in questo caso il voto va sia alla lista che al candidato). Non è previsto il cosiddetto voto disgiunto per cui se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo.

L’Italia al Voto. Dalle 21 di domenica sera, per tutto il giorno di lunedì e martedì fino alle 10, sempre in diretta, a Controradio si parla di politica. L’analisi dei risultati elettorali, le ricadute sul territorio, gli scenari di governo le voci dei protagonisti e degli opinionisti. State con noi! Inviate i vostri messaggi al 3428104111