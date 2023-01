Duke Ellington Orchestra, il tour parte da Firenze

Duke Ellington Orchestra, al via da Firenze il tour italiano. Appuntamento venerdì 20 gennaio al Tuscany Hall dalle ore 21.00



La Duke Ellington Orchestra si è esibita in tutto il mondo negli ultimi 88 anni sotto la guida di tre generazioni della famiglia Ellington; una produzione originale che custodisce l’autentica musica del grande Edward Kennedy ‘Duke’ Ellington, considerato uno dei massimi compositori del ‘900.

Lo spettacolo propone brani molto conosciuti come “It Don’t Mean”, “Thing if it Ain’t Got That Swing”, “Take the A train”, “Mood Indigo”, “Satin Doll”, “Caravan”, “In A Sentimental Mood”, e attinge a un repertorio di oltre 2000 canzoni, tra colonne sonore, standard, atmosfere anni ’20 e musiche della comunità afroamericana, che nella prima metà del secolo scorso lottava contro la segregazione razziale. Brani che hanno segnato la straordinaria carriera di Duke Ellington e della storia della musica.

Duke Ellington è stato uno dei più prolifici musicisti americani del XX secolo. La sua carriera è durata più di 50 anni e fu lui stesso a dar vita e a dirigere questa immortale Orchestra nata nel lontano 1923.

Tra le rare esibizioni in Toscana, impossibile non citare quelle alla Pergola di Firenze e al Verdi di Pisa nel 1950 e a Prato nel 1967. Per questa nuova data l’Orchestra, composta da 15 elementi, sarà diretta da Charlie Young III.

Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 34,20 a 52,50 euro – sono disponibili sui siti ufficiali www.tuscanyhall.it, www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana