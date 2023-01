Giani: “Una volta l’anno il richiamo per il vaccino del Covid è necessario”

Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della cerimonia di apertura di Pitti Immagine Uomo oggi a Firenze, ha risposto ad una domanda sul futuro delle vaccinazioni anti Covid.

“Una volta l’anno il richiamo per il vaccino del Covid è necessario – ha detto il presidente Giani – perché è una patologia entrata così profondamente a livello planetario, mondiale, e vediamo cosa sta accadendo in Cina, che bisogna essere tutti consapevoli che il livello di immunizzazione va tenuto alto”.

“Il motivo per cui l’Italia ha retto anche a queste ondate – ha osservato – e ha manifestato dei dati indubbiamente positivi, sia nel contesto europeo che nel contesto mondiale, è proprio per l’impegno che abbiamo messo nella campagna di vaccinazione. Cerchiamo di non dimenticarci, e parlo della Toscana che è stata una Regione leader nel guidare questa campagna di vaccinazione, del fatto che il nostro livello di quasi immunità di gregge, perché ormai si parla del 95-96% delle persone vaccinate, sia stato l’antidoto che ci ha fatto allontanare in qualche modo il Covid”.

Il presidente Giani ha poi parlato del futuro sviluppo di ‘Firenze Fiera’: “In Consiglio regionale abbiamo messo sei milioni di euro per l’aumento di capitale di Firenze Fiera, come il Comune e la Città metropolitana faranno seguito nei prossimi giorni, e la Camera di commercio non potrà far venir meno il proprio impegno”.

“All’aumento di capitale di Firenze Fiera – ha detto Giani – deve seguire, visto che nel 2024 scade la convenzione con Pitti Immagine, un nuovo contratto con Pitti che io auspico di lungo periodo, perché non ci sono dubbi che Pitti è la Fortezza da Basso. In una Firenze che fa l’Alta velocità, e la stazione sarà ancora più vicina di dov’è ora, nel momento in cui la rete dei treni regionali avrà più libertà di movimento, questo diverrà luogo cardine di una Firenze che si sviluppa verso Nord-Ovest”.