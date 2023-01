Prima a Firenze, del film tributo ad Anna Magnani con Monica Guerritore

By

Firenze, il 14 gennaio al Teatro della Pergola, Monica Guerritore terrà, in prima assoluta, una conferenza-performance a ingresso libero dal titolo ‘La nascita di un film’.

Il film in questione è Anna, l’opera prima alla regia di Guerritore, e la prima pellicola in assoluto sulla vita di Anna Magnani. Il 26 settembre 2023 ricorrono i 50 anni dalla morte di Magnani, la prima attrice italiana a vincere l’Oscar.

“Con questa mia prima opera cinematografica – ha affermato Guerritore – conto di riempire un vuoto su Anna Magnani. Torniamo a commuoverci per la sua faticosa vicenda umana e riaccendiamo la luce su di lei, un gigante”.

“Come siamo abituati in teatro, anche nel grande mercato della produzione di contenuti audiovisivi come film o serie, si deve fare comunità – ha aggiunto Guerritore -. Gli spettatori devono essere coinvolti nella nascita di nuovi progetti, sin dalla prima stesura di una sceneggiatura, seguirne le difficoltà, il percorso accidentato, sostenendo e aiutando a superare i tanti ostacoli”.

‘La nascita di un film’, si legge in una nota, è quindi un’opportunità di incontro per riflettere sulle difficoltà di progettare, proporre e realizzare le proprie idee, attraverso la lettura in anteprima da parte di Monica Guerritore di alcuni estratti della sceneggiatura di Anna e aneddoti sul dietro le quinte di alcune delle sue interpretazioni femminili più iconiche, da Oriana Fallaci alla Penelope di Margaret Atwood.