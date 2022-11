Due auto incendiate a Pietrasanta, sindaco Giovannetti: “Le indagini sono in corso”

By

Pietrasanta, il sindaco Alberto Giovannetti è intervenuto sull’incendio di due automobili avvenuto nel quartiere ‘Africa’ della città.

Riguardo al rogo il primo cittadino di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, ha detto che: “Appena sono venuto a conoscenza dell’accaduto, mi sono messo in contatto con i carabinieri di Pietrasanta che stanno svolgendo le indagini sull’incendio delle due auto in via Campanella.”

“Dai primi rilievi dei vigili del fuoco – continua il sindaco – e degli stessi militari, non sarebbero emerse tracce di innesco: le indagini sono in corso, le seguiamo con attenzione e insieme all’assessore alla Polizia municipale, Andrea Cosci, stiamo cercando di individuare le migliori e più corrette modalità per potenziare la videosorveglianza della zona”.

“Nel quartiere Africa, in questi anni, abbiamo lavorato molto sulla cura dei luoghi dedicati al gioco, all’incontro e all’attività sportiva, per adulti e bambini e vogliamo assolutamente continuare a garantirne la frequentazione in sicurezza”, ha concluso il sindaco Giovannetti.

La vicenda

A Pietrasanta, più precisamente nel quartiere Africa, due auto hanno preso fuoco. L’accaduto è avvenuto l’altra notte.

Sempre nella stesso nottata e nel solito luogo, al termine di una lite un uomo è stato investito da un auto.

L’investimento dell’uomo, con relativa denuncia del conducente, non sarebbe collegato, secondo la polizia, in nessun modo, ai mezzi in fiamme.