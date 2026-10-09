Droga e cellulari in carcere, nuovi sequestri in penitenziario a Prato

Nuovi sequestri di droga e cellulari nel carcere pratese della Dogaia. Lo rende noto la procura evidenziando come “la situazione di grave illegalità continua a caratterizzare la struttura”.
Nuovi sequestri di droga e cellulari nel carcere pratese della Dogaia. Lo rende noto la procura evidenziando come “la situazione di grave illegalità continua a caratterizzare la struttura”. In particolare da settembre sequestrati altri tredici telefoni, con o senza scheda, rinvenuti nei reparti di alta sicurezza (la maggior parte) e in quello di media sicurezza, nelle celle o in aree comuni, nascosti in un incavo ricavato dal muro del bagno, in una intercapedine scavata nel pavimento del bagno, nel vano delle scale e in un’asciugatrice. Riguardo alla droga, oltre 10 grammi di hashish sono stati sequestrati a due diversi familiari di detenuti. Sempre a parenti di reclusi sequestrate cinque utenze cellulari e una carta di credito utilizzata per le compravendite dello stupefacente. Le indagini sono state condotte dalla procura con la polizia penitenziaria.