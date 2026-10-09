I Martedì del Vieusseux, tra realtà e immaginario poetico

Riparte il ciclo autunnale dei “Martedì del Vieusseux”, il programma di incontri del Gabinetto Vieusseux di Firenze dedicato alla letteratura, alla cultura e ai grandi protagonisti della scena internazionale.

Il nuovo ciclo, dal titolo “Notizie dall’Italia. Firenze: realtà e immaginario poetico”, si svolgerà dal 13 ottobre al 3 novembre, con quattro incontri nella Sala Ferri, in Palazzo Strozzi, tutti alle ore 17.30. Al centro del percorso sono quattro grandi scrittori della letteratura mondiale tra Ottocento e Novecento – Rainer Maria Rilke, Mark Twain, Fëdor Dostoevskij e Henry James – osservati attraverso il loro rapporto con Firenze e con l’Italia. Non soltanto luoghi attraversati durante il viaggio e il Grand Tour, ma spazi capaci di incidere profondamente sulla loro formazione, sulla loro esperienza e sul loro immaginario poetico. Il primo appuntamento è martedì 13 ottobre, con Marco Meli, che parlerà di Rainer Maria Rilke nell’incontro “Primavera fiorentina e Rinascimento nostalgico”. Rilke arrivò a Firenze nel 1898 e durante il suo soggiorno raccolse impressioni e appunti confluiti nel suo Diario fiorentino: un’esperienza nella quale la città e il patrimonio rinascimentale diventano parte di una più ampia riflessione sulla memoria e sull’arte. Martedì 20 ottobre sarà la volta di Mark Twain, raccontato da Giuseppe Culicchia e Walter Fochesato nell’incontro “Il viaggio, l’Europa, l’avventura”. Twain, legato al Gabinetto Vieusseux come abbonato, porta nel cuore dell’Europa la vitalità e le contraddizioni della letteratura americana. Il viaggio diventa così occasione di confronto tra mondi, culture e tradizioni letterarie differenti. Il terzo appuntamento si terrà mercoledì 28 ottobre e sarà dedicato a Fëdor Dostoevskij. Guido Carpi e Paolo Nori ce lo raccontano con l’intervento dal titolo “Sulle tracce de L’idiota”, ricostruendo il rapporto tra lo scrittore russo e Firenze. Dostoevskij soggiornò in città e qui lavorò a L’idiota, pubblicato nel 1869. Fu inoltre abbonato al Gabinetto Vieusseux nel 1862 e nel 1868. Dalla Biblioteca Circolante prese in prestito una copia di Madame Bovary di Gustave Flaubert, che lesse e annotò e che ancora oggi è conservata tra i preziosi fondi del Gabinetto. A chiudere la rassegna martedì 3 novembre sarà l’incontro dedicato a Henry James, con Donatella Izzo e Luca Scarlini, dal titolo “Firenze e l’Italia: realtà e mito poetico”. Per James l’Italia rappresentò una presenza fondamentale, destinata a entrare nella sua narrativa e nel suo immaginario. Firenze è infatti scenario di importanti pagine di Ritratto di signora, pubblicato nel 1881, e del racconto La Madonna del futuro, composto nel 1873. “Notizie dall’Italia” sottolinea la natura del percorso: una relazione fra mondi diversi che si incontrano e si “notiziano” reciprocamente attraverso il viaggio. Un viaggio inteso non soltanto come esperienza geografica, ma come strumento di formazione interiore, confronto culturale e maturazione poetica. In questo dialogo il Gabinetto Vieusseux occupa un posto privilegiato. Gli scrittori che passarono da Firenze non furono infatti soltanto visitatori della città: alcuni frequentarono il Gabinetto come lettori abbonati alle riviste, altri utilizzarono la Biblioteca Circolante, ricchissima di testi in lingua straniera, lasciando tracce concrete della loro presenza. Il ciclo riunisce docenti universitari, studiosi, scrittori, critici ed esperti di letteratura, creando un percorso capace di intrecciare ricerca e divulgazione e di restituire al pubblico una Firenze internazionale, crocevia di lingue, culture e immaginari.