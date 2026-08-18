www.controradio.it Prato, rissa alla Dogaia, sparatoria al Pronto soccorso Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:10:09 Share Share Link Embed

PRATO. U na gravissima rissa è scoppiata nel reparto di Media Sicurezza della Casa Circondariale “La Dogaia” di Prato.

Verso l’ora di chiusura delle sezioni, un violento scontro tra detenuti di nazionalità magrebina è degenerato fino a l’accoltellamento di uno dei partecipanti, colpito con una lama rudimentale. Il detenuto ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, con un sospetto interessamento del polmone. Le sue condizioni sarebbero gravi. A denunciare quanto accaduto è Francesco Oliviero, Segretario Nazionale SAPPe per la Toscana.