Disco della settimana: Thievery Corporation “Simphonik”

Il duo elettronico statunitense Thievery Corporation ha dato alle stampe Symphonik, il suo undicesimo album, su Esl Music. Il disco è stato registrato con il contributo dell’orchestra filarmonica di Praga ed è la versione in studio della storica performance tenuta dal gruppo al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC, nel maggio 2017.



In quella occasione, la band collaborò con giovani musicisti e compositori di musica classica, portando davanti al pubblico 22 tracce arrangiate con archi e fiati. La formazione ha quindi deciso di avvalersi della capacità della rinomata Orchestra Filarmonica di Praga per dare nuova forma a undici delle più famose canzoni della band.

Una operazione sicuramente celebrativa e che poco aggiunge alla storia della storica formazione di Chicago dedita alle contaminazioni tra Dub, Jazz e Lounge Music, ma che riporta i brani in una nuova veste davvero gradevole e fruibile con gli arrangiamenti orchestrali che non appesantiscono i brani ma li arricchiscono di nuove, inedite, sfumature.

Scopri di più su https://thieverycorporation.com/