Maggio Musicale: Pereira, se così, difficile aprire teatro in autunno

Venerdì 1 maggio 2020 alle ore 21, il Maggio Musicale Fiorentino per la prima volta "andrà in scena" virtualmente e in diretta con un grande concerto di canto, organizzato per questa occasione.

“Aprire il teatro” del Maggio di Firenze “mi sembra un problema molto grande. Se la situazione nei prossimi due mesi non cambierà credo che sarà difficile aprire teatri anche all’inizio dell’autunno. Ho riprogrammato Otello che volevo fare in maggio per la fine di novembre e spero di farlo perché lo voglio fare di fronte al pubblico e non in streaming. Ma dobbiamo ritornare a una normalità del teatro che non è semplice”. Lo ha detto il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira, in una videoconferenza a chi gli chiedeva i tempi di riapertura del teatro.

“Non escludo – ha aggiunto – fino al ritorno del pubblico in teatro, di creare un progetto di spettacoli in streaming e di fare anche un’opera in streaming. Si può fare, ma si deve risolvere il problema dell’orchestra in streaming”. Pereira, infine, ha detto che è il momento di “andare avanti, di trovare soluzione con il coro, con l’orchestra, con i cantanti, con i nostri artisti che non possono rimanere a casa per nove mesi a non fare niente”.

Venerdì 1 maggio 2020 alle ore 21, il Maggio Musicale Fiorentino per la prima volta “andrà in scena” virtualmente e in diretta con un grande concerto di canto, organizzato per questa occasione. Pereira, sovrintendente del Maggio, aprirà e condurrà la serata live dal palcoscenico del teatro. Molti artisti di caratura internazionale hanno assicurato la loro presenza. Tra questi Cecilia Bartoli, Vittorio Grigolo, Roberto Alagna, Diana Damrau, Ludovic Tézier, Francesco Meli, Lisette Oropesa, Luca Salsi, Thomas Hampson, Krassimira Stoyanova, Michele Pertusi, Eva Mei, Leo Nucci, Sonya Yoncheva Fabio Sartori, Saioa Hernández e la lista non è ancora completa. Saranno chiamati di volta in volta in diretta dal sovrintendente e si esibiranno, sì, da casa propria ma “anche” come se fossero sul palco del Maggio, da dove partirà il segnale verso le piattaforme social del teatro e da queste verso il pubblico.

“Vogliamo portare un po’ di vita al teatro e perciò abbiamo chiesto a questi artisti la disponibilità di offrire al pubblico un concerto in streaming – dice il sovrintendente – i cantanti saranno tutti live e io avrò il ruolo di “ cicerone” per condurre la serata . Ognuno canterà ciò che più ama, ci sarà un po’ di “follia” e un po’ di improvvisazione, ma con uno spirito positivo per trasmetterci energia; i più grandi cantanti saranno con noi e questo è un bel segnale per il nostro Maggio” . “Abbiamo pensato – continua il sovrintendente – che essere sul palcoscenico della nostra grande sala, mentre stabiliamo il contatto con i cantanti e li chiamiamo per esibirsi, è molto significativo perché se loro sono a casa propria e il pubblico è sul proprio divano, il Maggio è per noi la nostra casa.”

Il progetto non si ferma qui. Sono previsti altri appuntamenti oltre al concerto del primo maggio: fino al termine di luglio saranno organizzate altre serate dedicate a Giuseppe Verdi, a Giacomo Puccini e a Wolfgang Amadeus Mozart . In questi concerti successivi troveremo molti dei cantanti che sentiremo nella prima occasione ma a loro molti altri si uniranno nei prossimi concerti a tema.

“Parallelamente abbiamo in serbo altre attività – dice Alexander Pereira – un progetto molto significativo coinvolge una decina dei più importanti compositori contemporanei che hanno deciso di dedicare delle nuovissime loro composizioni scritte appositamente per lo streaming e per il Maggio Fiorentino. Sono state destinate tutte a questo momento che tutto il mondo sta condividendo. I compositori hanno scritto e scriveranno per il nostro coro e per la nostra orchestra. Tra i nomi di questa rosa internazionale posso anticipare Salvatore Sciarrino, Giorgio Battistelli, Marc-André Dalbavie che ci ha già consegnato due pezzi. Inoltre desideriamo coinvolgere il coro e il coro di voci bianche con il maestro Fratini sul tema delle canzoni popolari e poi in collaborazione con la Fondazione Cini di Venezia affronteremo con l’Orchestra, sia per lo streaming inizialmente e successivamente anche live in teatro, tutta la produzione da camera di Antonio Vivaldi. E’ un periodo di riflessione questo e possiamo pensare a strade che durante un periodo di normale attività non avremmo probabilmente potuto considerare”

La trasmissione avrà luogo in diretta dal Maggio Musicale Fiorentino, venerdì 1 maggio alle ore 21 e sarà disponibile sul sito web del Teatro e in contemporanea su tutte le piattaforme social Facebook, Instagram, Twitter.