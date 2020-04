Coronavirus: Pd Firenze, da Governo troppi nodi irrisolti

“Lo vogliamo dire senza girarci intorno: non ci convincono gli ultimi provvedimenti del Governo. Restano ancora tanti, troppi nodi irrisolti”. Così in una nota congiunta il capogruppo del Pd a Palazzo Vecchio, Nicola Armentano, e il segretario del Pd di Firenze, Andrea Ceccarelli.

“Sappiamo bene che quella in corso è una situazione emergenziale inedita e che individuare le soluzioni adeguate è stato ed è senza dubbio complicato – hanno spiegato Armentano e Ceccarelli – Così come abbiamo compreso e condiviso le decisioni messe in atto per il contenimento del virus e guardato con favore alle prime misure intraprese in campo economico. Ora però ci aspettavamo più chiarezza su tante questioni strategiche e un cambio di passo per garantire risposte che i cittadini attendono ormai da tempo, problematiche concrete che ha giustamente evidenziato il sindaco Nardella”. “Pensiamo – hanno continuato – alla scuola e in generale a tutti i servizi all’infanzia” ma anche “alle attività economiche”, “mondo della cultura, dello sport” e “alla libertà di culto”.