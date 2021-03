Disco della settimana: The Weather Station “Ignorance”

The Weather Station è un progetto della cantante folk canadese Tamara Lindeman, arrivata al traguardo del quinto album, il primo per Fat Possum, con un deciso cambio di passo verso una produzione classica e sofisticata.

«Scrivo canzoni su cose che esistono» dice di sè, e in questo caso l’attenzione è su ambiente e cambiamenti climatici, ma senza alcuna retoria o pedanteria.

‘Ignorance’, nuovo capitolo della band guidata dalla musicista e attrice di Toronto Tamara Lindeman (già nota come Tamara Hope, in curriculum parecchi film e serie tv) è appena uscito per Fat Possum, anticipato dai singoli ‘Atlantic’, ‘Robber’ e ‘Tried To tell You’.

Rispetto alle prove precedenti caratterizzate da un cantautorato folk più intimista e sottotono (The Weather Station del 2017 e Loyalty del 2015), con Ignorance la band alza sensibilmente il livello della produzione diventando più “pop” e fruibile” garazie ad ad arrangiamenti “classici” e sofisticati .Il nuovo album è stato registrato con una band composta dal batterista Kieran Adams, il bassista Ben Whiteley, il percussionista Philippe Melanson, Brodie West e Ryan Driver al sassofono e flauto, il tastierista Johnny Spence e la chitarrista Christine Bougie. Tamara Lindeman oltre a cantare e suonare piano e chitarra, ha scritto musica e testi e prodotto tutte le tracce del nuovo album insieme a Marcus Paquin.

I video sono stati tutti diretti dalla poliedrica Tamara Lindeman, sempre più a suo agio nel ruolo di artista totale, capace come pochi di scrivere contemporanee ballate rock dal sofisticato tocco pop.

Il progetto è attivo dal 2006 ed è ad oggi tra le più interessanti realtà folk nordamericane, capaci si rifarsi tanto alle lezioni dei classici (evidente l’intenzione di confrontarsi con le produzioni di Joni Mitchell o Fleetwood Mac) quanto di rendere moderne le produzioni dei loro lavori.

Sito ufficiale della band: www.theweatherstation.net

Facebook: www.facebook.com/TheWeatherStn