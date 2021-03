“Le Sorelle Macaluso” fino al 31 marzo su Più Compagnia

Le sorelle Macaluso diretto da Emma Dante, è il terzo ed ultimo film della mini rassegna di marzo dedicata alle donne. On Demand in sala virtuale Più Compagnia fino al 31 marzo.

Le sorelle Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella Macaluso vivono, senza i genitori, in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Le loro sono vite precarie, eppure piene di sogni e aspirazioni come quelle di tante ragazze. Maria danza, Pinuccia ama, Lia legge, Katia dispone, Antonella osserva. Le osserva azzuffarsi, truccarsi, inventarsi le giornate e rimandare la miseria. Antonella è la più piccina e intorno a lei ruota il mondo delle sorelle maggiori. Un giorno d’estate la portano ‘a Charleston’, un mare privato dove si bagnano incoscienti che la vita qualche volta bara. È un attimo e Antonella diventa il loro errore fatale, il loro segreto, il loro rimorso.

“Con grandi attrici e pochi mezzi, Emma Dante sorprende Palermo da una fessura o da un foro, incarnando il folgorante sentimento della vita. La m.d.p. cattura i piccoli oggetti dell’infanzia e quelli di un matriarcato che ha messo alla porta il patriarcato, lasciando le chiavi nella serratura. Per entrare serve che Pinuccia ci apra, serve guadagnarsi un posto a tavola, una tavola apparecchiata con le rose e i ‘piatti buoni’ delle occasioni speciali”. (Fonte Mymovies)

Il film nasce come adattamento cinematografico dell’omonima pièce teatrale del 2014 della stessa Dante. Nel 2020 è stato presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha ricevuto numerosi riconoscimenti e una candidatura per il Leone d’oro al miglior film. Il film sarà preceduto da un’introduzione critica

Il costo del biglietto è di 3,99€ (v.o. ita). Il film sarà disponibile On Demand su Più Compagnia fino al 31 marzo. Per accedere alla sala clicca QUI

Guarda il Trailer del film: