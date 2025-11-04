Controradio Streaming
Disabili, maltrattamenti alla Stella Maris: tribunale Pisa commina 10 condanne

Le condanne vanno da un massimo di 4 anni ed un mese ad un minimo di 2 anni e quattro mesi. Delusi i genitori delle vittime. “Questa sentenza fa dolore – ha commentato una mamma – ci sono delle responsabilità, chi ne paga le conseguenze sono i più deboli”.

Condannati dal tribunale di Pisa 10 operatori sanitari della struttura Stella Maris nella sentenza pronunciata oggi dopo quattro anni di udienze del processo su presunti maltrattamenti a disabili. Assolti, invece, altri due operatori e tre 3 medici. Gli imputati erano 15.

Il processo è considerato il più grande per maltrattamenti ai disabili in Italia ed ha preso origine da indagini dei carabinieri iniziate nel 2016 dopo la denuncia da parte dei familiari di un ospite, un disabile che era tornato a casa pieno di lividi. I militari, dopo aver installato delle telecamere nascoste nel centro diurno dello Stella Maris, in quattro mesi documentarono 284 episodi di percosse e vessazioni ai danni dei disabili ospitati per percorsi di assistenza, di cura, di riabilitazione e terapeutici.

