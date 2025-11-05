Confindustria Toscana e Accademia Georgofili per agroalimentare

Promuovere iniziative congiunte per far conoscere le innovazioni e la ricerca delle industrie agroalimentari, nonché delle rispettive filiere. E’ l’obiettivo di un protocollo d’intesa siglato tra Confindustria Toscana e Accademia dei Georgofili.

Il protocollo è la naturale prosecuzione di una collaborazione, si spiega in una nota, iniziata già da tempo e finalizzata proprio a promuovere un ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione dell’industria alimentare toscana e dei suoi prodotti di eccellenza; oltre alla conseguente promozione di una sana alimentazione. La collaborazione tra gli studiosi di scienza dell’agricoltura e le imprese genererà nuove opportunità di crescita, sviluppo e rafforzamento per le piccole e medie eccellenze toscane del settore su nuovi mercati e segmenti di mercato.

“Questo è un chiaro esempio di come ricerca scientifica e ricerca industriale possano promuovere benefici per economia e consumatori – spiega di Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana -. Il protocollo, infatti, contribuirà a promuovere ulteriori buone pratiche innovative anche fra le nostre dinamiche di piccole eccellenze territoriali, facendo leva sulla ricerca scientifica e le attività dell’Accademia”.

Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia Georgofili sottolinea: “I Georgofili, nel solco della loro tradizione e della loro storia plurisecolare, intendono costituire un supporto all’industria alimentare toscana e alla sua filiera per la promozione internazionale e la ricerca in campo agroalimentare, valorizzando i prodotti agricoli tradizionali e contribuendo anche alla diffusione di una sana alimentazione”.