Dino Meneghin Storia di una leggenda al cinema La Compagnia

Il docufilm “Dino Meneghin. Storia di una leggenda” in programma il prossimo 23 novembre al Cinema La Compagnia di Firenze. Alla presenza dello stesso Dino Meneghin e del regista Samuele Rossi

Il nuovo film documentario di Samuele Rossi, “DINO MENEGHIN Storia di una leggenda” che porta per la prima volta sullo schermo la vita di una delle più grandi leggende dello sport italiano, sarà proiettato all’interno di un evento speciale giovedì 23 novembre alle ore 20:45 al Cinema La Compagnia di Firenze. Alla fine della proiezione Dino Meneghin ed il regista Samuele Rossi (ex giocatore di basket) risponderanno alle domande del pubblico nel corso di una chiacchierata.

Il film racconta l’atleta audace, forte, fiero, inarrivabile, ma anche l’uomo dotato di una simpatia naturale e immediata; un’icona nazionale e unico tra i giocatori di basket italiani ad essere inserito nella Hall of Fame del Basket mondiale. Un privilegio riservato solo ai più grandi. “Un rimpianto? – commenta Dino Meneghin nel film – Non aver giocato in NBA. Lo farò nella prossima vita.”

Da un’idea di Samuele Rossi (autore di altri sei docufilm e di due lungometraggi di finzione, ultimo in ordine di tempo “Glassboy”, una co-produzione internazionale che nel 2020 ha vinto il premio ECFA come miglior film europeo per ragazzi ed è stata candidata ai Nastri d’Argento) e scritto con Lorenzo Bagnatori, il film ripercorre cronologicamente la carriera di Meneghin dall’infanzia fino a quello che viene ritenuto il suo apice sportivo: la mitica finale di Coppa dei campioni nella quale la Tracer Milano salì sul tetto d’Europa dopo 21 anni.

Al racconto in prima persona di SuperDino si alternano le interviste, tutte inedite, ai famigliari (il figlio Andrea, la moglie Caterina, il fratello Renzo) e le testimonianze dei protagonistidel basket italiano: Flavio Vannetti, Sandro Galleani, Dan Peterson, Massimo Lucarelli, Guido Bagatta, Sandro Gamba, Guido Borghi, Pierluigi Marzorati, Aldo Ossola, Roberto Premier. Il tutto impreziosito da materiale di repertorio spesso inedito per anni inutilizzato e coinvolgenti momenti di ricostruzione sportiva.

Nel film documentario sono presenti anche alcuni momenti finzionali realizzati proprio a Firenze insieme alla Firenze Basketball Academy con il gruppo giovanile della Sancat Basket Firenze, altro elemento a rappresentare il forte legame della produzione con il territorio fiorentino.

Questo film documentario su Dino – commenta il regista Samuele Rossi – mi ha regalato l’opportunità di unire le mie due grandi passioni: cinema e basket. Nessuno aveva mai raccontato sullo schermo le straordinarie gesta di Meneghin e finalmente riempiamo quel vuoto. Ed ovviamente si unisce a questo anche la felicità di presentare il film a Firenze, dove ormai vivo da anni e città nel quale ho continuato a giocare con passione nel Dlf. Spero infatti che quest’evento, al quale ho voluto invitare tutte le società del territorio, possa diventare una festa del basket fiorentino, soprattutto per le nuove generazioni.