A Firenze la rabbia e il rumore in piazza con Non una di meno – Dopo la partecipata manifestazione di ieri a Pisa organizzaata da NUDM e in vista della mobilitaazione a Rome di sabato 25 novembre, questa sera passeggiata rumorosa dalle 19 da piazza SS. Annunziata.

“La violenza è un fenomeno strutturale e i numeri palano chiaro. Esplode il desiderio di rispondere a quello che sta succedendo – dice ai nostri microfoni Isabella Bruni di NUDM Firenze – sentiamo l’esigenza di esprimere la nostra rabbia in un momento di condivisione che vede nella pratica delle passeggiate anche un simbolo di riappropriazione degli spazi, della notte, che si oppongono alla narrazione del lupo e cappucetto rosso e dell’attribuzione di resposabilità alla donna per l’essere vittima”.

“Abbiamo bisogno – aggiunge Bruni – di investire sull’educazione sesso affettiva sin dalla scuola dell’infanzia e di risorse strutturali per i centri antiviolenza. Le istituzioni devono attuare una svolta”.

NUND ha inoltre invitato in queste ore tuttə a boicottare il minuto di silenzio imposto alle scuole per oggi dal Ministro dell’Istruzione Valditara.

“Facciamo rumore, creiamo spazi di parola e confronto, organizziamo letture e momenti di condivisione, appendiamo striscioni fuori da scuole e università!Ma non restiamo in silenzio!

Per Giulia. Per tuttə”hanno scritto sulla loro pagina Fb aggiungendo “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”.