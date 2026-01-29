E’ morto il detenuto che domenica ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Sollicciano.

E’ deceduto ieri sera all’ospedale di Careggi il detenuto 29enne che aveva tentato di togliersi la vita nel carcere fiorentino di Sollicciano. Era stato soccorso domenica dagli agenti della penitenziaria che lo avevano trovato in cella con un lenzuolo legato al collo. Era stato portato in condizioni disperate in ambulanza al policlinico di Careggi.

Poi il ricovero nel reparto di terapia intensiva del trauma center, dove è morto. Il 29enne, di origini marocchine, era stato arrestato il 2 gennaio per una rapina in un negozio di articoli sportivi nel centro storico di Firenze. Il giudice aveva convalidato l’arresto e lo aveva rimesso in libertà disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma. Il 5 gennaio, secondo quanto ricostruito, durante un controllo aveva dato in escandescenza di fronte alle richieste delle forze dell’ordine ed era stato nuovamente arrestato. Il tribunale aveva deciso l’aggravamento della misura disponendo il trasferimento in carcere. Domenica, il gesto estremo.