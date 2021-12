Coronavirus in Toscana, 15.830 nuovi casi, raddoppio in un giorno

Firenze, i nuovi casi di infezione da Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, sono stati 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso di positività è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi). 7.351 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici.

Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri, che già si era toccato un nuovo record, i contagi da Coronavirus sono più che raddoppiati: erano 7.304, già un numero più che triplicato rispetto a una settimana fa. Oggi effettuati comunque quasi diecimila tamponi in più: 56.064 i precedenti, con un tasso di positivi del 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi).

Nella serata di ieri il presidente Giani, aveva annunciato tre linee d’azione per fronteggiare l’ulteriore impennata di casi di infezione da Coronavirus in Toscana: aumento dei tamponi molecolari quotidiani per arrivare ad almeno 20.000, messa a disposizione di almeno 25.000 tamponi antigienici rapidi al giorno e rafforzamento delle tre centrali di tracciamento.

“Siamo davanti a una situazione che ogni giorno diventa più complessa – ha esordito il presidente – Per farvi fronte dobbiamo da una parte restituire equilibrio al rapporto tra domanda e offerta di tamponi. L’ordinanza che è entrata in vigore oggi, e che semplifica il sistema di tracciamento utilizzando anche il test antigienico rapido per individuare i casi positivi, va in questa direzione. A questa si affianca ora uno sforzo enorme per aumentare l’offerta di tamponi molecolari e rapidi e per migliorare la nostra capacità di tracciamento dei casi”.

“Sono tre le linee di intervento che abbiamo definito”, spiega Giani. “Innanzitutto abbiamo stabilito di aumentare la capacità di processamento dei tamponi molecolari da parte dei laboratori pubblici per passare in pochi giorni dagli attuali 10.000 ad almeno 20.000 tamponi al giorno in modo da rispondere all’incremento vertiginoso delle richieste”.

“In parallelo, secondo punto, abbiamo deciso di fornire un adeguato rifornimento di tamponi antigienici rapidi. Estar metterà a disposizione da oggi 530.000 tamponi di questo tipo. Potranno essere richiesti dalle Asl e venire utilizzati da medici di famiglia, associazioni di volontariato, farmacie e strutture sanitarie private che aderiranno all’accordo che definiremo nelle prossime ore. Complessivamente da oggi al 14 gennaio saranno disponibili ogni giorno circa 25.000 tamponi rapidi in più. Si svilupperà così quel sistema di sussidiarietà sul territorio che renderà più rapido e semplice l’accesso ai tamponi”.

“Infine, terzo punto, – continua Giani – abbiamo ritenuto di dover intervenire anche sull’organizzazione dei tracciamenti messa a dura prova dall’aumento esponenziale dei contagi: nei prossimi giorni apriremo una nuova centrale di tracciamento al Mandela Forum che sarà dedicata all’area della Asl Toscana centro, e aumenteremo il personale sia alla centrale di Arezzo (cui fa riferimento la Toscana sud-est) sia a quella di Carrara per l’area nord ovest”.

“E sempre per far fronte a una situazione numericamente sempre più impegnativa – sottolinea il presidente – abbiamo pensato a un coinvolgimento diretto da parte dei cittadini nella procedura di tracciamento, che assume un valore etico rilevante per la nostra comunità. Una volta verificata la positività e posto in isolamento, il cittadino potrà, attraverso un link che gli sarà comunicato, indicare direttamente i contatti stretti. E’ un sistema di autoregolazione che metteremo a punto nei prossimi giorni come sostegno ulteriore all’enorme lavoro di tracciamento”.

“Per svolgere tutta questa serie di attività ulteriori ma sempre più necessarie per la corsa del virus, avremo bisogno del sostegno, in termini finanziari, del governo. Per questo chiederemo allo Stato centrale più risorse per assumere personale negli ospedali, prevenendo anche i problemi che potrebbero nascere nei prossimi giorni per i contagi tra i sanitari, e per avere più personale per il tracciamento”.

“Siamo consapevoli della difficoltà che abbiamo davanti – ha concluso Giani – ma, con la collaborazione di tutti, possiamo farcela. Certamente, un movimento contrario rispetto a questo enorme sforzo collettivo è esercitato da chi non si fa il vaccino e si rifugia nel tampone da fare ogni giorno. Per questo a mio avviso servono misure di interdizione alla mobilità di persone non vaccinate che non solo sono portatori di contagio ma che appesantiscono fortemente il sistema dei tamponi”.

Bollettino regionale:

In Toscana sono 364.713 i casi di positività al coronavirus, 15.830 in più rispetto a ieri, 8.128 confermati con tampone molecolare e 7.702 da test rapido antigenico (351 rilevati tramite test antigenico da laboratorio e 7351 da test rapido). L’aumento odierno del numero di casi positivi è anche da collegarsi alle recenti disposizioni dell’ordinanza 66 del 28 dicembre 2021 del presidente della Regione Toscana che ha previsto di considerare, dal giorno 29.12.2021, il test antigenico rapido positivo sufficiente a definire il caso confermato Covid.

I nuovi casi sono il 4,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 299.125 (82% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 25.126 tamponi molecolari e 44.633 tamponi antigenici rapidi, di questi il 22,7% è risultato positivo. Sono invece 22.728 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 58.039, +36,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 676 (49 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne con un’età media di 73,9 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 15.830 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (8.128 confermati con tampone molecolare e 7.702 da test rapido antigenico). Sono 102.637 i casi complessivi ad oggi a Firenze (5.163 in più rispetto a ieri), 31.458 a Prato (1.268 in più), 33.399 a Pistoia (1.185 in più), 18.609 a Massa-Carrara (553 in più), 36.548 a Lucca (1.616 in più), 41.792 a Pisa (1.852 in più), 27.378 a Livorno (923 in più), 33.467 ad Arezzo (1.490 in più), 23.476 a Siena (1.368 in più), 15.394 a Grosseto (412 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 7.916 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 4.643 nella Nord Ovest, 3.270 nella Sud Est.

La Toscana si trova al 13° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 9.876 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 9.883 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 11.859 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 11.507, Firenze con 10.280, la più bassa Grosseto con 7.066.

Complessivamente, 57.363 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (15.354 in più rispetto a ieri, più 36,5%).

Sono 52.272 (639 in più rispetto a ieri, più 1,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 20.176, Nord Ovest 18.041, Sud Est 14.055).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 676 (49 in più rispetto a ieri, più 7,8%), 76 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 2,6%).

Le persone complessivamente guarite sono 299.125 (418 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 299.125 (418 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Relativamente alla provincia di residenza, le nove persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Pisa, 2 a Livorno.

Sono 7.549 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 2.415 a Firenze, 666 a Prato, 705 a Pistoia, 553 a Massa-Carrara, 714 a Lucca, 765 a Pisa, 439 a Livorno, 570 ad Arezzo, 385 a Siena, 239 a Grosseto, 98 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 204,4 per 100.000 residenti contro il 231,4 per 100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (291,3 per 100.000), Prato (251,1 per 100.000) e Pistoia (242,9 per 100.000), il più basso a Grosseto (109,7 per 100.000).

Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19