Coronavirus in Toscana, 7.304 casi, più che triplicati in 7 giorni

By

Firenze, i nuovi casi di infezione da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi).

Questi i dati diffusi in anteprima dal presidente della Toscana Eugenio Giani, relativi all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in regione.

Il numero dei contagi giornalieri segna un nuovo record – stracciato quello di ieri -, ed è più che triplicato nel giro di una settimana: lo scorso 22 dicembre i casi erano stati 2.038 (su 43.963 test con un tasso di nuovi positivi del 4,64%). Ieri i casi giornalieri erano stati 4.453 su 57.458 test, con tasso dei nuovi positivi del 7,75% (44,6% sulle prime diagnosi).

Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19.

Ricordiamo che ieri il presidente della Regione Eugenio Giani, proprio a causa del repentino aumento dei casi di positività, aveva firmato la nuova ordinanza: “Test antigenico rapido sufficiente per stabilire positività”

“L’ordinanza che ho firmato questo pomeriggio aveva spiegato Giani – precisa le nuove modalità di diagnosi dei casi positivi e dei contatti stretti, le metodiche di tracciamento ed i criteri di fine isolamento e fine quarantena. In particolare, nel caso di positività del tampone antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare: questo ridurrà drasticamente il numero di test richiesti, oltre a semplificare alcuni passaggi burocratici, legati per esempio al lavoro”.