Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 29 dicembre 2021

CONTRORADIO INFONEWS- I vigili del Fuoco del Comando di Pistoia distaccamento di Montecatini e un’ autoscala della sede centrale, sono stati allertati intorno alle 5.45 di stamani, per il crollo di una palazzina a Pieve a Nievole in via Ponticelli. I residenti all’ arrivo delle squadre erano fuori dall’ abitazione apparentemente illese, ma venivano comunque affidati alle cure del personale sanitario del 118. Le squadre sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la zona. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri Le cause del crollo sono in corso di accertamento.

CONTRORADIO INFONEWS- La Mega Express Five della Corsica Ferries che sarebbe dovuta partire ieri sera dal porto di Golfo Aranci, nel Nord Est Sardegna, alla volta di Livorno, non ha lasciato le coste isolane. A impedire la corsa prevista è stata l’accertata positività al Covid di alcuni componenti dell’equipaggio, sulla cui totalità si sta procedendo in questo momento allo screening. I 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate sono stati riprotetti su una nave della Moby partita da Olbia alle 22 verso la Toscana.

Sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino e accompagnati al rifugio Segavecchia, sul versante Bolognese, i nove escursionisti che a causa della nebbia e del maltempo, erano rimasti bloccati su una cresta impervia nella zona del Passo della Nevaia, sul crinale tosco-emiliano.

CONTRORADIO INFONEWS – In Toscana il tampone antigenico rapido sarà sufficiente per stabilire la positività al Covid senza ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare. Il test inoltre sarà valido anche per stabilire la fine dell’isolamento e della quarantena. E’ quanto deciso da un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Da oggi il test antigenico rapido positivo sarà sufficiente a definire il caso Covid e porre il soggetto in isolamento senza conferma del tampone molecolare. Il test antigenico rapido dovrà essere esteso ai contatti stretti ad alto rischio, che saranno posti in quarantena.

CONTRORADIO INFONEWS – Il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per oggi. All’ordine del giorno la proposta per la ridefinizione di isolamento e quarantena e per la rimodulazione del contact tracing nei contesti ad elevata incidenza.

CONTRORADIO INFONEWS – Anche il portale toscano per la prenotazione dei tamponi avrà la ‘waiting room’, la sala d’attesa virtuale introdotta qualche mese fa per il sito su cui si prenotano i vaccini. Lo ha annunciato Andrea Belardinelli, direttore del settore sanità digitale della Regione Toscana. Il 27 dicembre scorso le richieste di tamponi in Toscana sono state circa 61mila a fronte però di una disponibilità di test in tutta la regione di 8/9mila.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in autoisolamento volontario da lunedì sera per la sospetta positività di un contatto familiare, è risultato negativo anche al tampone molecolare. Giani era già risultato negativo a un tampone rapido.

CONTRORADIO INFONEWS – Con 19 aggressioni ai giornalisti, registrate fino al 30 settembre del 2021, la Toscana è al secondo posto in Italia, dopo il Lazio (36 aggressioni), nel rapporto dell’Osservatorio istituito dal ministero dell’Interno, pubblicato oggi 28 dicembre 2021. Un resoconto fatto di violenze fisiche, minacce e insulti a chi esercita la professione che attesta un incremento del 21% (156 episodi) rispetto al 2020. Ordine e Assostampa chiedono alla ministra Lamorgese, e all’intero governo, di vigilare affinché il lavoro di chi fa informazione professionale, legata a principi etici e deontologici, sia tutelato e protetto.