Controradio News ore 7.25 del 3 febbraio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Un ciclista di 66 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Dicomano (Firenze), nei pressi della frazione di Bricciana mentre percorreva la Strada provinciale 41. Secondo ricostruzioni dei soccorritori l’uomo residente a Rufina, è andato fuori strada con la bicicletta, finendo in un terreno che si trova circa un metro e mezzo sotto la carreggiata. Non viene escluso che l’uscita di strada sia stata causata da un malore. Accertamenti su causa e dinamica in corso.

Controradio News – Luca Morini, ex parroco di Massa (Massa Carrara), soprannominato don Euro è stato condannato dal tribunale di Massa a sette anni e mezzo di pena per un episodio di estorsione al suo ex vescovo e per l’accusa di sostituzione di persona. E’ stato invece assolto da un episodio di estorsione a una suora, da un altro caso di sostituzione di persona e dalle accuse di autoriciclaggio e cessione di droga. Il pm aveva chiesto 8 anni e mezzo di reclusione, la difesa l’assoluzione, dopo aver visto riconosciuta la semi infermità di Morini.

Controradio News -Investimenti per 1,2 miliardi nel triennio 2022-2024, sgravi fiscali per circa 13 milioni per il 2022 e nessun aumento di tasse e tariffe nel 2022. Sono alcuni dei principali punti della delibera di bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Firenze, portata in giunta dall’assessore Federico Gianassi e che dovrà passare dal vaglio delle commissione e del consiglio comunale. La giunta di Nardella ha già approvato il documento.

Controradio News – Si è tenuta davanti al Tar della Toscana l’udienza di merito per discutere del ricorso presentato da circa 1.000 sanitari, per chiedere la sospensione dei provvedimenti presi dalle Asl nei confronti di coloro che non si sono vaccinati. Al termine della discussione i giudici si sono riservati la decisione, che arriverà nelle prossime settimane. Tra i sanitari

che hanno presentato il ricorso, ci sono medici, infermieri, Oss e tecnici di laboratorio appartenenti a tutte le tre Asl della Toscana.

Controradio News – “Sono fatti che destano preoccupazione e indignarsi, pur necessario, non è più sufficiente”. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessoressa all’istruzione e alla cultura della memoria Alessandra Nardini commentano la notizia di una nuova aggressione antisemita subita da un 13enne a Firenze da parte di coetanei proprio nel Giorno della Memoria e poco dopo un analogo caso accaduto a Venturina di Campiglia Marittima (Livorno). “Ora – concludono Giani e Nardini – occorre rafforzare l’impegno per la cultura della memoria e contro discriminazioni e violenze che da anni mettiamo in campo, attraverso un’azione corale che coinvolga istituzioni, scuola e famiglie”.

Controradio News – Raggiunto l’accordo per la vertenza di Giga Grandi Cucine di Scandicci (Firenze), azienda messa in liquidazione dalla proprietà. L’intesa prevede la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2022 finalizzata alla reindustrializzazione del sito; inoltre prevede il piano di salvataggio industriale e la piena ricollocazione dei lavoratori.