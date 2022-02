🎧 Firenze, atti vandalici in zona Porta al Prato. Le voci dei residenti

Firenze РA seguito di numerosi raid vandalici in zona Porta al Prato (ex teatro Comunale), ̬ stata organizzata una passeggiata, da parte del Comitato dei residenti, esasperati. Ai nostri microfoni Giulia e Andrea, testimoni di alcuni atti violenti.

Una serie di furti, atti vandalici, rapine ha scosso il quartiere nella zona dell’ex teatro Comunale a Firenze. I cittadini, esasperati da mesi di pericolo e agitazione chiedono maggiore sicurezza.

Il Comitato residenti zona Teatro Comunale, per questo motivo, ha organizzato per mercoledì 2 febbraio 2022 alle 19 una passeggiata di sensibilizzazione per ottenere più sicurezza nella zona, colpita negli ultimi mesi da continui raid vandalici contro le auto parcheggiate, furti nelle auto, furti di auto, furti in appartamento, furti negli esercizi commerciali e addirittura aggressioni a persone.

“Abbiamo paura ad uscire dal tramonto in poi” denunciano gli abitanti della zona.

Lorenzo Braccini ha raccolto le voci di chi abita nella zona. Giulia, residente nel quartiere e Andrea ristoratore della zona. Entrambi testimoni degli atti di violenza che vanno avanti da novembre.

La passeggiata partirà da piazza Vittorio Veneto, per poi continuare in Corso Italia, via Magenta, via Solferino, via Garibaldi, via Montebello, viale Fratelli Rosselli, via il Prato, per finire nella piazzetta di fronte all’hotel Villa Medici.

Maggiori aggiornamenti in diretta questa sera alle 19 nella News Line condotta da Gimmy Tranquillo e su i podcast di Controradio.it.