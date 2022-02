‘Franchi’, consegnati elaborati degli 8 progetti in finale

Firenze, inizia la fase finale per nominare il progetto vincitore che realizzerà il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze: martedì si sono infatti concluse le operazioni per la consegna degli elaborati della seconda fase del concorso di progettazione.

Come riporta una nota di Palazzo Vecchio a proposito dell’iter progettuale dello stadio Franchi: “tutto sta procedendo secondo i tempi previsti e gli 8 studi di progettazione che sono stati selezionati per la fase finale hanno consegnato tutti i materiali senza alcuna criticità. Gli elaborati consegnati sono a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica”.

I documenti – tra cui varie relazioni tecniche illustrative, tavole con elaborati grafici, relazioni sulla valutazione di impatto sul patrimonio, stime sommarie dei costi e cronoprogramma – saranno trasmessi alla commissione di esperti e alla segreteria tecnica del concorso per avviare le valutazioni in vista delle ultime sedute in presenza della commissione a Firenze, con l’obiettivo di individuare il progetto vincitore entro i primi giorni di marzo.

Il bando per il Franchi, era stato presentato ai giornalisti sulla piattaforma online dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, e inviato il 16 giugno 2021 per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue.

Il concorso non riguarda solo lo stadio ma un progetto più vasto di riqualificazione complessiva di tutta l’area di Campo di Marte, con l’obiettivo di proiettare nel futuro un monumento nazionale come quello progettato da Nervi e di rimodellare una zona importante della città. “Vogliamo creare – ha spiegato il sindaco – un nuovo spazio sportivo culturale e sociale che valorizzi tutto il quartiere e sia fruibile non solo in occasione degli eventi sportivi, ma sette giorni su sette”. Il nuovo stadio sarà un hub capace di generare crescita economica e posti di lavoro: si stima l’attivazione di 1500 posti di lavoro diretti e 3500 su tutta l’area.