Campi Bisenzio: abusi edilizi, denunciate 19 persone

Campi Bisenzio – 19 persone hanno realizzato manufatti abusivi in varia configurazione: wc e lavatrice, cucina con tanto di pergolato e barbecue in muratura. Per questo sono state denunciate dai carabinieri Forestali con una sanzione di 57mila euro.

19 persone sono state denunciate a Campi Bisenzio (Firenze) per aver realizzato manufatti abusivi, in violazione del Testo unico dell’edilizia, dentro una ‘cassa di espansione idraulica’ dove vi è vietata la costruzione di qualunque tipo di manufatto, l’alterazione dell’assetto morfologico dei terreni e tutto quanto possa impedire il regolare deflusso delle acque.

Inoltre l’area è nel perimetro degli Stagni della Piana fiorentina e pratese, luoghi protetti per la conservazione della flora e della fauna. Le costruzioni abusive, presso via delle Pertiche, sono state fatte in contrasto con il regolamento urbanistico comunale e gli accertamenti avrebbero appurato irregolarità edilizie.

I manufatti hanno, in varia configurazione, cucina, wc e lavatrice, con tanto di pergolato e barbecue in muratura, ricovero attrezzi costituito da container metallici o baracche in legno, serra per la coltivazione di vegetali, stalla per ovini, pollaio e fienile. Oltre alla denuncia, i Cc Forestali hanno fatto sanzioni amministrative per 57.000 euro.