Controradio News ore 7.25 del 2 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:21 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga e con forti legami con trafficanti sudamericani, latitanti ed esponenti di spicco della criminalità organizzata. L’operazione, coordinata dalla Dda di Milano, sta interessando varie regioni e Stati tra cui Olanda, Spagna e Lituania. Inoltre è in corso il sequestro di una galleria d’arte moderna ad Amsterdam nella quale, con false fatturazioni, venivano riciclati i proventi del narcotraffico anche nell’acquisto di quadri e altre opere.

Controradio news – Un uomo di 59 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Vinci (Firenze) in un incidente agricolo. Per cause in corso di accertamento, il trattore su cui la vittima stava lavorando in una oliveta si è ribaltato, travolgendo il conducente. Sul posto anche i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro che hanno effettuato un sopralluogo.

Controradio news – Iniziato ieri sera il travaso di 4.000 litri di Gpl dall’autocisterna che per un incidente è uscita di strada nella vegetazione fra Portoferraio e Bagnaia (Livorno), all’isola d’Elba, il 10 maggio. Lo riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno. I vigili del fuoco avevano ancorato provvisoriamente il mezzo in modo che non rischiasse di rovesciarsi nel bosco sotto la strada. Ora, con un nucleo di specialisti è partito lo svuotamento della cisterna. Le previsioni sono che l’attività si concluda entro la mattinata.

Controradio news – Il gip di Firenze ha rinviato a giudizio il professore di un liceo del capoluogo toscano imputato di violenza sessuale ai danni di una studentessa minorenne che frequentava la stessa scuola dove il docente insegna lettere. All’epoca dei fatti, che sarebbero andati dal 2019 al 2020, la ragazza aveva 17 anni. Il gip ha accolto la richiesta e stabilito il rinvio a processo. Prima udienza il 16 settembre.

Controradio news – Si svolgeranno il 14 maggio, alle 15, nella Sala delle Leopoldine in piazza Tasso a Firenze i funerali di Paul Anthony Ginsborg , lo storico inglese naturalizzato italiano, morto all’età di 76 anni nel capoluogo toscano dove viveva. È quanto si apprende dalla famiglia.

Nuovo attacca no vax su Facebook al presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, dopo aver espresso solidarietà all’emittente NoiTv di Lucca, la cui sede è stata imbrattata da scritte contro i vaccini e il governo.

Atto vandalico a Firenze, contro un arco cieco del porticato di Palazzo Pitti, nel pomeriggio di ieri, da parte di un senza fissa dimora di 53 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto a sostanze alcoliche, ha danneggiato a colpi di pietra il muro perimetrale dell’arco. E’ situato in un punto in cui lui stesso aveva trovato ricovero