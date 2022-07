Controradio News ore 7.25 – 25 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sono proseguite per tutta la giornata di ieri e per tutta la notte, senza esito, le ricerche di Claudia Cartoni, la donna dispersa in mare a seguito dello scontro avvenuto sabato tra un motoscafo e una barca a vela nelle acque al largo dell’Argentario. Nello scontro è deceduto un 59enne.

Controradio news – E’ ancora attivo l’incendio scoppiato ieri a Cinigiano (Grosseto). Alcune abitazioni e infrastrutture risultano danneggiate ed è stato necessario effettuare alcune evacuazioni. Sul posto 62 unità di vigili del fuoco. Proseguono intanto le operazioni di bonifica sugli incendi di Massarosa (Lucca) e Vecchiano (Pisa) con controllo di alcuni punti caldi, dato che ieri si sono sviluppate alcune riaccensioni. Fiamme anche a Porcari (Lucca) dove sabato tonnellate di carta da macero sono bruciate in un incendio scoppiato nel piazzale esterno di un’azienda cartaria.

Controradio news – Per riuscire a far fuggire l’amico, che aveva rubato del formaggio in un supermercato di Firenze, sabato un 47enne ha minacciato gli agenti intervenuti con un coltello a scatto. L’uomo è stato arrestato in flagranza dalla polizia per rapina aggravata in concorso, mentre il ladro è riuscito a dileguarsi.

Controradio news – E’ stata ritrovata dagli agenti della questura la 16enne turista tedesca scomparsa a Siena da sabato. La ragazza è stata rintracciata nel centro della città e sarebbe in buone condizioni di salute.

Controradio news – Tensione sabato sera a Prato per un uomo che in un bar maneggiava una pistola semiautomatica, poi risultata essere a salve e recante il tappo rosso, arrivando anche a caricarne il caricatore in pubblico. Per questo un uomo di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per procurato allarme dai carabinieri, intervenuti in assetto antiproiettile.

Controradio news – Oltre 1,6 milioni di euro di risorse statali per la manutenzione dei boschi, così da prevenire il rischio incendi. Grazie ai nuovi fondi arrivati in Toscana nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, saranno adeguate e potenziate le infrastrutture e messe in campo azioni specifiche connesse alle azioni per prevenire gli incendi.