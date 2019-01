Controradio Club, Radio Aperta, sabato 19 gennaio dalle 10.00 alle 13.00

Prosegue il tesseramento al Controradio Club! Sabato 19 gennaio dalle 10:00 alle 13:00 Radio Aperta in via del Rosso Fiorentino 2b, a due passi dalla tramvia (fermata Paolo Uccello).

Venite negli studi di Controradio a fare la tessera del Club, potrete andare in onda con Chiara Brilli, Alias ed il Mozzo!

Il Controradio Club è un’associazione di ascoltatori di Controradio che sostiene l’emittente nel suo impegno quotidiano a trasmettere la musica più nuova ed interessante, l’informazione più originale ed indipendente.

Attraverso il tesseramento i soci del Club hanno a disposizione una serie di agevolazioni e sconti per eventi culturali, concerti, spettacoli teatrali, ed anche oltre la possibilità di partecipare ad interessante programma culturale a loro riservato: dalle iniziative culturali riservate ai soci (reading, incontri con gli autori, etc) alle visite guidate alle mostre d’arte, dai viaggi internazionali in compagnia delle “voci” della radio alle prime cinematografiche con i registi. Attività che si svolgono sempre in compagnia di altri soci del Club, fedeli ascoltatori che condividono una passione per Controradio. http://www.controradioclub.it/