Con Doggerel dei Pixies torna il “Disco della settimana”

“Doggerel” è l’ottavo disco dei Pixies, il quarto dopo la reunion del gruppo di Boston avvenuta nel 2004. A tre anni di distanza dal loro ultimo lavoro, “Beneath The Eyrie”, gli americani tornano con un album solido e maturo, in continuità con le ultime uscite, di certo non rivoluzionario come i dischi degli esordi, quelli che definirono indelebilmente l’identità dell’alternative rock, eppure pieno di buone canzoni, sempre in bilico tra ironia ed inquietanti visioni escatologiche.

Durante la loro prima fase, gli iconici Pixies hanno indubbiamente definito la scena alt-rock, per poi riunirsi nel 2004 e dedicarsi ad atmosfere più oscure e sofisticate, e il loro ritorno li ha visti aggiungere altri tre album da Top 10 in UK ai tre precedenti. Doggerel è uscito il 30 settembre su BMG, anticipato dal singolo singolo “There’s A Moon”.

Doggereldi (pronunciato “daw-​ger-​uhl”, stile ampio e di misura irregolare dall’effetto comico o anche segnato da banalità o inferiorità) è un album maturo e viscerale che unisce folk inquietante, pop da sala da ballo e rock brutale, il tutto in una miscela infestata dai inquietanti fantasmi guidata da forze cosmiche e in grado di concepire una vita digitale nell’aldilà.



Come ha detto il chitarrista Joe Santiago “Questa volta siamo cresciuti. Non abbiamo più canzoni da meno di due minuti. Abbiamo piccole pause, arrangiamenti più convenzionali ma ci sono ancora i nostri colpi di scena”

Il cantante e chitarrista Black Francis aggiunge: “Stiamo cercando di fare cose molto grandi, audaci e orchestrate. La roba punk, mi piace molto suonarla ma non la puoi creare artificialmente. C’è un altro modo per farlo, ci sono altre cose che possiamo fare con questa energia speciale in cui ci siamo imbattuti”

Oscurità e bellezza si intersecano per tutta la durata dell’album, concepito in maniera piuttosto insolita: invece di prendere vita in studio dalle idee di tutti i membri della band, Doggerel è stato creato partendo da 40 brani finiti che Black Francis ha presentato ai colleghi. Le sessioni sono iniziate a fine 2021 nel Massachussetts, con il produttore Tom Dalgety (Royal Blood, Ghost) al lavoro insieme a Francis, che si sono poi spostati a Los Angeles per finire il lavoro insieme al resto della band. Santiago ha contribuito per la prima volta alla scrittura di due brani dei Pixies, con la musica di “Dregs Of The Wine” e il testo di “Doggerel”.

Per i feticisti patologici Doggerel è disponibile in diversi formati: CD Deluxe, vinile rosso e vinile giallo in negozi indipendenti selezionati, vinile arancione e cassetta rossa in esclusiva sullo store ufficiale della band e ovviamente su tutte le piattaforme digitali.

E’ il nostro “Disco della settimana“!