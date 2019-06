Comune Livorno fa ricorso al TAR contro riapertura discarica

Livorno, La giunta comunale ha deciso di fare ricorso al TAR contro la decisione della Regione Toscana di autorizzare la riapertura della discarica del Limoncino.

La decisione di far ricorso al TAR èstata presa nel corso della seduta di ieri, venerdì 7 giugno, ed è stata motivata motivata dal fatto che, secondo l’Amministrazione comunale, la Regione non avrebbe tenuto in debito conto il parere negativo alla riapertura, prodotto all’Ufficio Ambiente del Comune di Livorno nel corso del procedimento autorizzativo che si è concluso il 23 aprile di quest’anno.

La giunta ha dato mandato all’avvocatura di predisporre il ricorso contro la decisone della Regione e tutti gli atti conseguenti, in modo di bloccare, di fatto, l’apertura della discarica.