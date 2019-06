Cadavere di una donna ritrovato in campagna

🔈Firenze, il cadavere di una donna è stato ritrovato in una zona di campagna nell’interlad cittadino, vicino ad un piccolo focolaio acceso per bruciare sterpaglie.

Il ritrovamento del cadavere è stato fatto dai vigili del fuoco del Comando di Firenze, che erano intervenuti per un incendio di sterpaglie nel Comune di Lastra a Signa in via di valle/ via delle fonti.

Durante le operazioni di spegnimento la squadra VF ha appunto rinvenuto il corpo della donna privo di coscienza ed ha iniziato subito le manovre di rianimazione in attesa del personale sanitario del 118, che una volta giunto sul posto ha constatato il decesso della donna.

Dai primi accertamenti dei Carabinieri di Signa, si apprende che “la vittima, in corso di identificazione, era deceduta per cause in corso di accertamento vicino ad un piccolo focolaio acceso per bruciare alcune sterpaglie”.

Le dichiarazioni del Capitano dei Carabinieri Taborra: