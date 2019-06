Matteo Renzi cita in giudizio anche Belpietro

Firenze, “Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato oggi ai suoi legali di citare in giudizio il direttore Maurizio Belpietro per il titolo di oggi de La Verità ‘Il mercato dei giudici? Colpa di Renzi’ e per il contenuto di due articoli sullo stesso tema”.

La decisione di Matteo Renzi di citare Belpietro è stata resa nota dall’Ufficio stampa del senatore del Pd con una nota.

Questa nuova citazione in giudizio fa parte della strategia di Renzi di “iniziare a chiedere i danni per le infamie che ho ricevuto in questi anni” annunciata in una enews dell’aprile scorso nella quale spiegava di aver predisposto “i primi dieci atti” contro: “Piero Pelù per avermi definito in diretta TV al concertone ‘boy-scout di Licio Gelli; Marco Travaglio per le immagini offensive in uno studio TV; Il Fatto Quotidiano per avermi attribuito la realizzazione di leggi ‘ad cognatum'”. Ed ancora: “La giornalista Rai Costanza Miriano per aver sostenuto che i bambini morti in mare sono morti per colpa ‘di un porto aperto da Renzi’; lo chef Vissani per avermi definito ‘peggio di Hitler’; la giornalista D’Eusanio, per avermi insultato in TV; il ministro Trenta e la senatrice Lupo, per le dichiarazioni sull’aereo di Stato; Il Corriere di Caserta per un editoriale ancora sull’aereo di stato; Panorama, sulla vicenda Paita – alluvione di Genova; chi mi ha accusato di essere un ladro per la vicenda banche”.